Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Varmalla liikkeelle ja suursuosikille varmistus

Heti avauskohteessa starttaava 7-vuotias Tulen Poika piti toissa kerralla vastustajien laukkojen avittamana sisäradalta keulapaikan ja voitti vaivatta. Viime kisassaan viime keskiviikkona se jäi johtavan rinnalle, mistä ei ollut parhaimmillaan ja laukkasi lyötynä maalisuoran alussa.

Vastus tänään mailin voltissa on tasainen ja tasokas, mutta jos Tulen Poika palaa tasolleen ja ravaa, sen ei tarvitse hävitä kenellekään. Sisäradan lähtöpaikka 20 metrin takamatkalla sopii kahden paalun osallistujan kisassa mainiosti. Alle kymmenprosenttisena Tulen Poikaa kokeillaan ideavihjeen varmana.

Toisessa kohteessa jättisuosikki Shackhills Twister on todella vahvoilla, mutta mielenkiintoista nähdä, mitä tekee kovavireinen Magazine Match. Tapio Mäki-Tulokkaan suojatti pystyy tarjoamaan tänään vähintään tiukan haasteen, ja se otetaan lapulle suursuosikin seuraksi. Kolmannessa kohteessa alle kymmenprosenttisista mukaan Ashley Man ja Very Gone Face. Tammojen Kasvattajakruunun alkuerä pelataan leveästi, ja viimeinen kohde koitetaan selvitä kolmella suosikilla.

