Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Vastapeliä kahdelle haastajalle

Vinci Power on näkemys maanantain Toto5-peliin. Valinnassa on omat riskinsä, mutta toisaalta sille löytyy myös perustelut. Lake’s Action palaa radoille tauolta, ja sen valmentaja Ville Hakala kommentoi, ettei alkuun ole tarkoitus satsata. Vinci Powerilla satsataan, mikä voi tietää sille keulajuoksua. Varmavalinnan toinen kova vastustaja on Reverend Dred, jota kuitenkin todennäköisesti arvostetaan peleissä liikaa. Oulun voittostartissa kärki veti avaustuhannen liian lujaa, mikä auttoi Reverend Dredin tietä ykköseksi. Se kiri hänniltä viimeiset 700 metriä 14,6-vauhtia, eli mitään hirmukellotusta hevoselle ei saatu. Vinci Power pystyy hyvänä kärkiryhmästä ilman muuta ykköseksi.

Muut kohteet ovat hankalia, mutta onneksi päätöskohteen pääsee yrittämään kahdella merkillä. Izaak Du Boulay on toinen hyvä vaihtoehto ideavarmaksi, sillä se teki lupaavan aloituksen pitkältä tauolta. Paikka on hyvä, hevonen parantaa ja peliosuus on jäämässä liian alhaiseksi. Otetaan sille kuitenkin toinen ranskalainen kaveriksi kuitille.

