Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Vastavarman paikka

Million Lightyears ja Elvira Vixi kohtasivat jo kuun alussa Seinäjoella. Silloin ensin mainittu veti pidemmän korren nappireissulla, joka näkyy nyt liikaa peliosuudessa. Million Lightyears muistutti haavoittuvuudestaan viime startissaan Vermossa laukkaamalla lähdöstä pitkäksi. Meneväisen tamman kohdalla laukka ei saisi nytkään järkyttää. Elvira Vixi on ollut puolestaan tosi varma suorittaja, joka otellee voitosta jälleen juoksulla kuin juoksulla. Koska se on jäänyt alustavasti peliosuudessa pahasti Million Lightyearsin varjoon, on tässä kannanoton paikka.

Kierroksen pankille Troopersille otetaan potin toivossa pari varmistusmerkkiä, vaikka toki Troopers on vaikeasti lyötävissä. Sen kanssa lapulle päätyvät Gargamel Sisu ja Prince Palema saavat luultavasti suursuosikkia edullisemmat juoksut, joka voi mahdollistaa pelipankin kaatumisen.

Tästä kupongille: