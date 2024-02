Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Viime vuoden voitokkain pysyy takana

Xeven Leader otti viimeksi kolmen kuukauden tauolta palatessaan leikittelevän kevyen keulavoiton. Vastus kovenee tänään 20 metriä kauempaa lähtevien Mandela Zonin, Way To Gon ja Farzad Bokon johdolla, mutta Xeven Leader on niin kyvykäs 5-vuotias, että pystyy pitämään avoimen tason raatajat takanaan. Mandela Zonin mahdollisuuksia heikentävät sairastauko sekä myös kuski, sillä vaikka Victor Björkroth on hyvä ja nouseva ohjastaja, huippukuskien veroinen tekijä hän ei vielä ole.

Avauskohde koitetaan selvitä kolmella merkillä. Vauhtisokeus ja Isosalon Ihaa olivat viimeksi mainioita, ja viimeksi valmentajansa mukaan kovin taukotukkoisen Kuumahuuman pitäisi parantaa tälle päivää. Toisen kohteen selkeä suosikki on Por Glam Rock, joka varmistetaan lähinnä lähtöpaikkansa vuoksi. Takarivistä jäi yksi pois, ja Por Glam Rock pääsee matkaan pykälän sisempää.

Kolmanteen kohteeseen laitetaan runsas rastitus. Yllätysosastolta poimitaan mukaan kolmanneksi viimeisessä kilpailussaan vihdoin ja viimein voiton makuun päässyt Tomin Toivo. Neljäs kohde päräytellään viiden suosikin merkeissä. Siinä prosenteissa ei ole suurta vääristymää näin alustavastikaan, mutta Jamas Vilmerin yli 37 kannatus on hitusen ylikantissa.

Toto-kupongille tästä linkistä