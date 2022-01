Hevosurheilun Toto5-ideavihje Seinäjoki: Energiapakkauksen vire on kohdillaan

Hanna Ylivainion omistamaa sekä treenaamaa 8-vuotiasta Gladiaattoria on pidetty sen uran alusta asti ihan pystyvänä tapauksena. Laukat ovat suurin syy siihen, miksi voittosumma on vielä 4930 euroa.

Viime starteissa virtava Gladiaattori on mennyt hyvin, vaikka toissa kerralla tuli laukka. Se oli lyhyt, ja ruuna oli lopulta keulapaikalta reippaalla matkavauhdilla ylivoimainen. Viimeksi Gladiaattori ravasi ja oli samalla taktiikalla hyvä kolmas. Alku meni silloin vain turhaan reippaaksi (23,5/500 metriä ja 28,5/1000). Gladiaattori pystyisi menestymään selkäjuoksullakin, mutta voi olla, että jälleen tie vie keulaan. Jos alku sujuu rauhallisemmin kuin viimeksi, Gladiaattoria on vaikea lopussakaan ohittaa.

Avauskohteessa poimitaan yllättäjäosastolta mukaan 3-prosenttinen Taiga Caramell. Paalun Some Come vaikutti ennakkoon mielenkiintoiselta potintekijältä, mutta illan peliprosentti kannattaa tarkistaa, sillä yli kymmenen prosenttia olisi sen kohdalla liikaa. Neljännessä kohteessa Mr Money Robber on alle viiden prosentin kannatuksellaan mielenkiintoinen. Maalisuoran mittaisella kirillä se voi olla kaikille liian kova pala.

