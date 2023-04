Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Alipelattu kaksikko avainasemassa

Kolmoskohteen yrityshevonen on tällä kerralla Jarmo Saarelan ajama Just Massive, joka on tehnyt taukonsa jälkeen nousujohteisia esityksiä, eivätkä kahden viime startin viitossijat kerro paljoakaan sen nykyvireestä. Toissa kerralla Porissa se pakitti ulkoradalta alussa hännille ja viidenteen sisälle, mistä sai myöhään tilaa ja ehti napakalla loppuvedolla enää rahasijalle. Tuolloin taakse jäi nytkin vastassa oleva Rocky Cobbler, joka taipui loppusuoralla keulahevosen kupeelta.

Viimeksi Seinäjoella Just Massive juoksi valtaosan matkasta johtavan rinnalla ja kontrasi vahvasti loppuun saakka. Viime otteidensa perusteella Tiina Koskisen suojatti on yllätysvalmis, ja etenkin selkäjuoksun jälkeen se on osoittanut pystyvänsä kirimään terävästi. Tasaisen lähdön toiseksi pelivalinnaksi nostetaan Embossed Lemon, joka jäi viimeksi sisäradalle kirivoimat tallella pussiin. Aiemmin Porissa Embossed Lemon kiri Just Massiven edellä kuudennesta ulkoa terävästi kolmanneksi.

