Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Kapean pelin viritys

Pikkuyllättäjiä nostetaan systeemiin toisesta ja viimeisestä T5-kohteesta. Varsinkin MAS Furious on jäänyt päätöslähdössä liikaa suosikkiparin varjoon.

Keskimmäisessä T5-lähdössä ohitetaan paljon peliä kerännyt Skyfall Mirchi, jonka juoksu voi mennä hankalaksi. Ykkösradan Take Care avaa voltista reippaasti ja pystyy puolustamaan Skyfall Mirchia vastaan johtopaikan, mistä on jälleen vahvoilla. Lähdön toinen pelirasti on Juliet Ray. Tamma teki keskiviikkona nappijuoksulla voitavansa ja otti 13,0-lopetuksessa Eventful Swampin kannoilla kakkossijan. Sitä edelsi starttiväliä kuukauden päivät, ja vauhdikasta Juliet Rayta voi odottaa nyt voittotaistoon.

Toto-kupongille tästä linkistä