Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Katkeaako voittokulku?

Harri Koivusen valmennettavat ovat yltyneet varsinkin loppukauden montélähdöissä vallan hurjaan menoon. Neljällä yrittämällä yhtä monta voittoa Liisa Nummen luotsaamana ottanut Questionmark Me on nyt 40 metrin pakiltakin toinen lähdön kovimmista.

Myös Langen’s Airborne on löytänyt Anette Antti-Roikon kanssa menestyssävelen. Teivon ensiyrityksessä kaksikko erkani maalisuoralla omille teilleen mainiolla täyden voltin ajalla 15,7. Lauantaina Metsämäessä lähimpänä ylikovaa vetänyttä Slippery Runwayta seurannut Langen’s Airborne teki parhaansa ja kamppaili toiseksi, mutta ei voinut mitään Koivusen tallin He Is Felixille. Langen’s Airbonen otteiden perusteella 20 metrin etumatka Questionmark Me:tä vastaan riittänee voittoon.

