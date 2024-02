Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Kivijalkaa rakennetaan avauskohteessa

New Grove Waylon olisi ollut keulasta vahvoilla viimeksikin, mutta kovaa avanneen ruunan kisa meni mönkään sen kompuroitua laukalle Killerin ensimmäiseen kurviin. Todennäköisenä keulahevosena se on yhä varma-ainesta, sillä vastus ei ole tiistaina kovimmasta päästä. Ohjissa on jälleen Esa Holopainen, joka on onnistunut New Grove Waylonin kanssa parhaiten.

Peliratkaisuja tulee myös neljänteen kohteeseen. Tauolta hyvässä vedossa palannut Galileo Way jäi perjantaina Killerillä kolmanteen sisälle, mistä tuli voimissaan kärkirintaman takana maaliin. Onnistuneen startin saatuaan Galileo Way pystyy voittotaistoon, vaikka ei pystyisi puolustamaan alussa johtopaikkaa sisäradalta. Jokimaalla hallitun keulavoiton ottanut Lucky Flevo on nyt eturivistä lähdön toinen pelivalinta. Viimeksi Vermossa se eteni viidennestä ulkoa kirissä hyvin, kunnes loppukaarteessa tuli hankaluuksia, jotka johtivat hyppyyn 300 jäljellä. Juha Utalan suojatilta löytyy kapasiteettia voittoon asti, kunhan se välttää laukan.

