Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Kova 3-vuotias kiertää kaikki

Kolmevuotiaan The Rain Songin lähtöpaikka on ennakkoon isoin kompastuskivi, sillä kyvyiltään tamma on lähdön paras. Aloittelija on osoittanut uran viidessä startissa venymiskykyä ja hyvää vauhtikestävyyttä, ja siten tamma on pystynyt tekemään juoksunsa joka paikasta.

Viimeksi Hannu Korven suojatti teki vahvan esityksen keulahevosen rinnalle kierrettyään, vaikka paremman juoksun saanut kiri lopussa sisäkautta sen edelle. Sitä ennen The Rain Song teki Kasvattajakruunun alkuerässä hyvän loppuvedon ja nousi 3. ulkoa kärkiparin tuntumaan kirittyään 800 metriä 12,5-kyytiä.

