Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Kova nousukas on vahvoilla paussiltakin

Avauskohteen voltissa on yllättävän isoksi suosikiksi noussut Kiikku’s Giant. joka karsitaan pois systeemistä. Jo viikko sitten kohdanneet Phantom Opera ja Mr Reddington ovat lähdön pelivalinnat. Kumpikin teki viimeksi raskaalla juoksulla huippuhyvän esityksen. Tuolloin kiertelyistä huolimatta loppumetreillä pisimmän korren vetänyt Phantom Opera on nyt mahdollinen keulahevonen askeleiden osuessa hyvin lankulle. Se palasi viimesyksyisen ruunauksen ja talvitauon jälkeen tositoimiin lupaavasti. Phantom Opera lukeutui nuorempana ikäluokkansa kykyihin, ja kapasiteettia 5-vuotiaalla ruunalla on edetä pitkälle.

Illan varmavalinnan Taraorin valmentaja Juha Rontu lähettää luottavaisena matkaan talvitauon jälkeen. Vahvaotteinen ruuna päätti viime kauden hänen käsistään neljässä startissa kolmeen voittoon ja yhteen kakkossijaan 75-lähdössä, jossa se hävisi täpärästi Kukkarosuon Kurkolle.

”Taraori on treenannut pontevasti, eikä mitään takapakkia ole tullut”, Juha Rontu vahvistaa. ”Vaikka rahaa tuli aika lailla viime kaudella, niin uskon ruunan olevan tauolta ihan kärkipäässä.”

