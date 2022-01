Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Kykyhevonen voittovuorossa?

New Grove Waylon esiintyi ryhdikkäästi nelivuotiskauden ikäluokkatehtävissä ja oli derbykarsinnassa kolmas, mutta läpi uran kiusannut alkumatkan laukkaherkkyys pilasi myöhemmät syksyn startit. Viime kerroilla sähäkkä menijä on selvittänyt alun ravilla ja saanut siten näyttää mainion iskukykynsä, vaikka voitto on toistaiseksi kiertänyt. Vermon kakkossijassa se painui ulkoradalta varhain johtopaikalle, piti reipasta tempoa yllä ja laittoi hyvin kampoihin Jacques Hynemanille.

Lauantain 75-kisassa New Grove Waylon puolusti sisäradalta johtopaikan, mutta se maksoi vastustajan painostaessa 09,0-avauksen, minkä jälkeen lopun lievä taipuminen oli ymmärrettävää. Ruuna kamppaili kuitenkin neljänneksi ja hävisi esimerkiksi tasaisemman juoksun sisäradalla saaneelle Hola Alejandrolle vain niukasti. Vastassa jälleen oleva Hola Alejandro on lähdön kovimpia vastustajia, mutta nykyvedossaan Olli-Pekka Holopaisen ajokki pystyy virtaviivaisella tyylillä ykköseksi.

