Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Kyvyt riittävät taas ykköseksi

Tasaisesti pelatusta T5-rivin kolmoskohteesta poimitaan alipelattu tukipilari. Viimeksi Jokimaan suurkilpailukarsinnassa Nu Del laukkasi johtopaikalta maalisuoralla, mutta parhaat paukut olivat kovan matkavauhdin jälkeen jo käytettynä, eikä se olisi voittanut ilman harha-askeliakaan. Lujan vireensä voitokas menijä on kuitenkin pitkän paussin jälkeisissä starteissa osoittanut.

Toissa kerralla Nu Del eteni takarivistä varhain keulahevosen rinnalle, pääsi puolimatkassa johtopaikalle ja hallitsi tapahtumia 16,0-lopetuksessa varmoin ottein raskaalla radalla, vaikka alla oli puoli vuotta kilpailutaukoa.

Useimmat uran 10 voitosta Nu Del on ottanut lähtönopeutensa siivittämänä johtopaikalta. Teivon nappisarjassa ysiradan lähtöpaikka on sille pieni miinus, mutta peliprosentteihin se on heijastunut turhan voimakkaasti, sillä Nu Del tulee takaakin, eikä paikka ole este voitolle.

Toto-kupongille tästä linkistä