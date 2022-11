Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Lähdön kuopus käyttää tilaisuutensa

Mikkelin 75-lähdössä väsymättömästi ykköseksi jyränneen Hertuksen takana toiseksi ehtinyt Williamsburg on osoittanut kauden loppupuolella loistokuntoa. Anna Torvisen suojatti menetti viimeksi asemiaan väsähtäneen keulahevosen takana ja kiri tilaa löydettyään sisäkautta vahvasti. Vermossa ja Porissa vakuuttavat keulavoitot ottanut ruuna on saanut myös lisää lähtönopeutta, mutta pelkästään omin avuin se tuskin nyt keulaan pääsee. Sisäpuolelta vauhdilla avaavalta Hamlet Starilta johtopaikka voisi olla saatavilla.

Illan muista T5-lähdöistä poimitaan muutama liian pienelle kannatukselle jäänyt hevonen systeemiin. Avauskohteen kiinnostavin haastajaosastolta on kovavireinen Joker Of Steel, jota täysosuma on viime aikoina kiertänyt.

T5-2:n suosikkiparin kovimmaksi uhkaajaksi nostetaan Fergus, jonka viime startteihin on mahtunut epäonnea. Toissa kerralla se laukkasi keulahevosen rinnalta loppukurvissa mahdollisen totosijan. Viimeksi Fergus juuttui keulavoittajan taakse pussiin. Alustavassa pelijakaumassa sitä on pelattu vain runsaan 5 prosentin verran.

