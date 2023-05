Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Nappivarmistuksia suosikeille

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 3

Mari Salminen: Cosla (2) sai viimeksi vihdoin ehjän suorituksen. Josko lapsellinen nuorimies alkaisi pikkuhiljaa ymmärtää jutun juonen.

Lähtö 4

Mari Salminen: Capercaillie Cockin (8) lähtörata ei suosi mailin matkalla menestymistä. Yritetään suosiolla saada ruuna takapareihin jo kiihdytyksestä, jos se itse vain suostuu. Varustemuutokset: Vetolaput pois, ja tilalle elämänsä ensimmäistä kertaa vedettävät korvatupot.

Lähtö 6

Emma Karttunen: Tsarinan (3) kanssa palaillaan pieneltä sairaspaussilta, tamma treenaa hyvin. Katsotaan ajetaanko ilman kenkiä, siitä etua kyllä tälle.

Jari Äikäs: Wiliam Wayltä (11) löytyi edelisen startin jälkeen nivusesta hieman ongelmaa. Nyt pitäisi olla niiltäosin ok.

Lähtö 8

Etta Pakkanen: So Long Suckers (9) on hyvässä kunnossa, viimeksi hieno voitto tasaisen reippaamma matkavauhdilla keulajuoksun päätteeksi. Tasainen lähtö ja takarivistä on juoksunkulun armoilla. Jos pääsee alussa hyvin läpi, menestys ei yllättäisi. Hitaasta matkavauhdista kirivoitto olisi iso yllätys.