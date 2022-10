Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Nestori höykyttää nuorempiaan?

Poisjäännit muokkaavat illan T5-rivin luonnetta. Keskimmäisen kohteen Love’n Cashin jäätyä pois, on toinen takamatkalainen Suejedi perinyt sen prosentit ja noussut alustavassa pelijakaumassa hurjan suureksi suosikiksi. Lähtöön yllätystä haetaan neljän varmistuksen voimin.

Rivin peliajatuksena starttaa 14 vuoden iässä yhä vetreässä iskussa jatkava Kopsu. Porin välistartissa pikkuyllättäjänä voittanut ruuna tuli kirikierroksen mainiosti 25,6 ja jätti kirissä Vastatuulen varmasti taakseen. Teivon aikatasoituksessa se kohtaa Karlon, joka starttaa 40 metriä taaempaa. Huomioitavaa on, että kaksikko kohtasi jo toissa kerralla Porissa. Tuolloin Kopsu laukkasi keulahevosen rinnalta voittotaistosta maalisuoran alussa ja olisi ilman sitä todennäköisesti kukistanut Karlon selvästi. Peliprosenteissa Kopsu on jäänyt 80 metrin pakilta starttaavan ja suosikiksi luotetun Karlon varjoon, mutta Mikko Huttusen ajokilla on etumatkalta mainio iskunpaikka.

