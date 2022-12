Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Nuoret tammasuosikit suojataan

Tammasarjassa Callela Ladybirdin voittokulun pysäyttämistä tavoittelevat etunenässä The Rain Song ja Dodii. Kahdeksan starttia ilman totosijoja kilpaillut Dodii on osoittanut viime aikoina vahvaa nousukuntoa ja on yksin paalulta starttaavana sopiva yllättäjähaku pienillä peliprosenteillaan.

Callela Ladybirdin tavoin T5-päätöksen 3-vuotias Janelle tekee nousua sarjoissaan. Ennakkoon kovimman vastustajan Big Firemanin poisjäännin myötä Janelle on noussut alustavassa pelijakaumassa turhankin selkeäksi suosikiksi. Pikkuyllätystä päätöskohteeseen haetaan kyvykkään kolmikon Kato Kato – Contadora - Ivonne Hoss voimin.

