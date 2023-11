Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Pakkaskelien valtias tulee taas

Teivon kohteista löytyy varmaehdokkaita moneen makuun. Näistä rivin luottohevoseksi erottuu päätöskohteen Suvionni, joka on jälleen nousemassa kovaan talvivireeseen. Porin välistartissa väkivahva ruuna sai harvinaisesti sisäratajuoksun sen jäätyä jo alussa takamatkalta kolmanteen sisälle. Suvionni virui hännillä päätöspuolikkaalle asti vailla väylää, mutta sen saatuaan ruuna tykitti uloimpia ratoja pitkin hurjasti 22,2/500 metriä ja ehti vielä ykköseksi ohi Rallin Muiston. Ehjä esitys enteilee Juhani Inkisen suojatille vahvaa talvikautta, eikä lyhyestä starttirytmistä ole kuin hyötyä Suvionnille, joka kohtaa Teivossa passelin vastuksen.

Yksi illan kiinnostavimmista pelihevosista on toisen T5-kohteen It’s Raining Men. Kovakapasiteettinen ruuna aloitti keväällä Kimmo Aholan tallista, mutta kesällä puhjenneet allergiat pakottivat sen tauolle. Ahola on It’s Raining Menin treeniotteiden perusteella sen mahdollisuuksista varovaisen toiveikas, vaikka tositoimissa hevosen terävyys on hänellekin pieni kysymysmerkki. It’s Raining Men kuuluu silti mukaan lapulle säännöllisemmin kilpailleen suosikkikaksikon Might Be Romeo – Rahajamatch ohella.

