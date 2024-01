Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Peliratkaisuja alkuun

Lähdön kahdesta kovimmasta suosikista Take Care on kovavireisenä vahvoilla huolimatta seiskaradan lähtöpaikasta. Sen sisäpuolelta kovaa avaavista Maccelle ja Rullebackens Göstalle vetoapu todennäköisesti kelpaa, joten Hannu Kamppurin valmennettava suunnannee varhain johtoon asti. Edellisen vakuuttavan keulasoolonsa jälkeen Take Care teki myös 75-starteissaan kiitettävät esitykset, vaikka nappionnistumisia ei tullut. Jokimaalla takarivistä startannut tamma kiersi neljännestä ulkoa 14,0/700 metriä kolmatta rataa ilman selkää ja riitti kärkitaistossa neljänneksi. Viimeksi ensimmäisen takasuoran laukan myötä kauas jäänyt Take Care kiri hänniltä mainiosti loppua.

Pienelle peliosuudelle jäänyt Rullebackens Gösta nostetaan potentiaalisena yllättäjänä systeemiin Take Caren kanssa. Viimeksi keskipitkällä matkalla se oli mukana 11,5-avauksessa. Keulasta taipuneen Lady Cherin takaa tilaa hakiessaan valjakko ajautui loppukaarteessa hakaukseen ja menetti pelin. Loppua Rullebackens Gösta tuli taustalta asiallisesti, ja nykyvireensä perusteella se on ainakin tulosriviään parempi.

