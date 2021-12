Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Raitala ratkaisee

Toistamiseen täysin ylivoimaiseen ajajaliigan voittoon etenevä Santtu Raitala mittelee myös Teivon kuskipörssin ykkössijasta ­– lähinnä Olli Koivusen kanssa. Illan T5-kohteissa Raitalalla on voittosauma käytännössä joka lähdössä, mutta pelimielessä kiinnostavin on päätöskohteen Koivikon Miisu, jolle tarjoutuu nyt paikka palata voittokantaan. Vaikka tamman edellisestä täysosumasta on vierähtänyt aikaa pari kuukautta, sillä on plus-merkkiset esitykset alla marraskuun Vermon ja Kuopion starteista.

Vermossa Koivikon Miisu kohtasi kivikovan kaksikon Ukkoherra - Briljantti Buugi. Teuvo Nikulaisen valmennettava tuli näiden kannoilla hyvin maaliin ja päätöskierroksen 26,8-vauhtia. Kuopiossa valmentajansa ajamana se starttasi 60 metrin pakilta ja kiri hänniltä vauhtiin päästyään vahvasti ulkoratoja pitkin kuudenneksi. Viimeiset 800 metriä sujuivat 26,8-kyytiä.

Tiistai-illan kovimmista vastustajista pitkän pakin Mootsartin mahdollisuuksiin sisältyy tauolta kysymysmerkkejä. Lisäksi Koivikon Miisun rinnalta lähtevällä Maatian Tähdellä on voltista laukkariski. Pienen paalun takaa ravivarma tamma saa heti iskuasemat ja pystyy ykköseksi.

