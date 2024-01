Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Selästäkin ehtii

T5-rivi sisältää hyviä varmaehdokkaita Ray Boyn (T5-4) ja Impresarion (T5-2) johdolla. Tasaisesti pelatusta avauskohteesta poimitaan varma-ajatukseksi Henna Halmeen käsistä aloittava Damon Hill Treb, joka pääsee starttiin tauosta ja pakkasjaksosta huolimatta melko täysipainoisin valmisteluin.

”Damon Hill Treb oli alkuun vähän räkätaudissa, kun se tuli tänne, ja muutoinkin vähän hoideltiin hevosta”, Halme tausoittaa. ”Sitä on päästy treenaamaan, ja hyvältä hevonen tuntuu. Ihan normaalisti sitä on treenattu ja niin kuin on haluttu, vaikka oli pakkasia, kun täällä ei ollut niin kylmää. Sen puoleen ei ole mitään, mutta totta kai hevosella on kaikki muuttunut ja uudet systeemit. Hokkikengästä se juoksee nyt kilpaa varmaan ensimmäisen kerran urallaan. Damon Hill Treb olisi tosi nopea lähtemään, mutta ysirata voi olla nyt ihan hyvä paikka, ettei tule ainakaan hulluteltua alussa, ja paukut säästyy loppuun.”

Toto-kupongille tästä linkistä