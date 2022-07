Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Sisärata vetää

Kevään starteissa vaisusti esiintynyt Cameron Wake esiintyi tauolta pirteästi ja otti taktiikkajuoksussa varman kakkossijan tappiottoman Road To Hillin selästä. Nyt Cameron Waken johdolla sisärata vetänee, ja sille varmistuksena systeemiin nostetaan sen takaa todennäköisesti paikan ottava Goddess Go. Antti Veteläisen tallin 4-vuotias ei riittänyt kahdessa viimeisessään pidemmällä matkalla, eikä ollut muutoinkaan parhaimmillaan, mutta aiemmin ikäluokkatehtäviä myöden tamma on useaan otteeseen näyttänyt terävän kirinsä selkäjuoksulla.

Avauskohteen Marier Mili on kerännyt yhden voittostartin perusteella turhan ison kannatuksen, ja rutinoimaton tamma varmistetaan. Etenkin Golda Up The Way on vain parin prosentin kannatuksellaan potentiaalinen yllättäjä. Viimeksi Porissa juoksu ei sen kannalta sujunut kolmannesta ulkoa, sillä päätöskierroksella asemat vaihtuivat hännille, mistä tamma kiri terävästi toiseksi. Nyt paalulta sillä on tilaisuus nappijuoksuun.

