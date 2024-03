Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Suoraviivainen apuvarma

Neljän tonnin ykköspalkinto on kerännyt neljännessä T5-kohteessa viivalle tasokkaan ryhmän 3- ja 4-vuotiaita. Seppo Suurosen tallin Blacky Luca on saanut alkukauden parin startin jälkeen kunnolla juonen päästä kiinni ja saa nyt hyödyntää mainiolta kolmosradalta viimekertaista paremmat asemat. Vermossa se oli 12-radalta hankalamman tehtävän edessä kuin on nyt. Neljännestä ulkoa Blacky Luca kiri 14,3/700 metriä ja erkani voittokamppailuun Wik’s Noe Nee Peen kanssa.

Toto-kupongille tästä linkistä