Tapio Perttusen ohjastama ja valmentama MAS Goes On on startannut kuusi kertaa ja voittanut niistä kaksi. Kuva: Anu Leppänen

Kotimaan ravit Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Suoraviivainen varmaveto Vasta keväällä kilpailu-uransa aloittanut MAS Goes On epäonnistui viimeksi Kaustisella. Kehittyvä 4-vuotias pystyy nyt ehjällä juoksulla paalulta ykköseksi.