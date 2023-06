Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Suosikki on lyötävissä

Jukka Hakkaraisen valmentama Christine L Garden teki viimeksi 4. ulkoa hyvän kirin, vaikka ei vetoapunsa, tänäänkin mukana olevan Bring It On Homen mukana loppukahinoissa pysynyt. Suoritus oli kuitenkin nousuvireinen, ja tänään Christine L Garden saa juosta keulassa tai 2. sisällä, joten aivan hyvin lahjakkaiden tammojen kohtaamisessa Hakkaraisen suojatti voi vetää tänään pidemmän korren. Iltapäivän peliprosentit ovat Bring It On Homen hyväksi 51–18.

Toisessa kohteessa Queen Diablo on 19 prosentillaan ylipelattu, eikä se mahdu kupongille. Kolmannessa kohteessa otetaan alle kymmenprosenttisista mukaan Sinkun Cunkku ja Tulipiirto. Neljäs pelataan suosikeilla, ja päätöskohteessa potinnostajina toimivat Again Kronos, Rarity Red, Making Match ja ensimmäistä kertaa sitten maaliskuun 2021 ilman kaikkia kenkiä kisaava Hades.

Toto-kupongille tästä linkistä