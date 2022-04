Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Suurille suosikeille täsmävarmistuksia

Kolmannen kohteen Credit To Love on oikeutetusti rivin pelatuin hevonen. Jokimaalla tuli tappio, mutta oikean juoksun saavalle No Limit Royaltylle häviävät tällä hetkellä kaikki sarjan hevoset Suomessa. Suursuosikin juoksusta ei kuitenkaan välttämättä tule helppoa, joten varmistetaan se huippuvireisellä Donna Leonoralla ja kahden startin jälkeen nousukuntoisella Lara Lucalla. Se on ulkoradaltakin juoksunkulun suhteen avainasemassa.

Seuraavan kohteen suosikki Ray Boy hakee jo vuoden kahdeksatta täysosumaa. Takamatkalta juoksun onnistuminen on kuitenkin aina hieman tuurissaan, joten paalun Brave Scion ja General Moneymaker ovat kiinnostavat varmistukset.

Rocktown Judge on päätöskohteen perusmerkki, mutta kolmannen kerran pitkän tauon jälkeen kilpaileva Felix Journey ainakin haastaa.

