Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Suursuosikille varmistus takarivistä

Viimeksi Porin maililla Laurila’s Gimli jäi kovassa avauksessa toisen radan vetäjäksi ja kamppaili siihen nähden hyvin kolmanneksi. Ruuna on osoittanut tulevansa takaakin ja pystyvänsä tekemään omaa juoksuaan, mutta juoksunkulku ja matkavauhti antavat lopullisen mausteet soppaan. Mikäli lähdössä pidetään tempoa, on alustavassa pelijakaumassa vain muutaman prosentin verran luotetulla ruunalla tässäkin sanansa sanottavana.

Peliratkaisuja tehdään myös edeltävään kohteeseen. Midsummer Sunin iskukyky on pitkältä tauolta arvoitus. Nelivuotias tamma oli ilmoitettu aiemmin tässä kuussa starttiin Hankasalmelle, mutta se jäi siitä kisasta pois. Myös lähdön toiseen suosikkiin Uptown Kempiin on suhtauduttava pitkältä tauolta varauksellisesti. Kisan kiinnostavin pelihevonen on nousukuntoisesti kahdessa tauon jälkeisessä startissa esiintynyt Brave Scion, jolle tarjotaan nyt prosenttejaan parempaa voittosaumaa. Mikkelissä ulkoradalta alussa neljänteen sisälle pakittanut ruuna kiri lopun ulkoratoja pitkin lupaavasti neljänneksi, ja nyt taktiikkakin lienee sopivammassa tehtävässä suoraviivaisempi. Brave Scionin sijaan sen tallikaveri Midsummer Sun karsitaan paljon pelattuna pois systeemistä.

