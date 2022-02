Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Suursuosikit suojataan

Avauskohteen Donna Leonora onnistui viikko sitten vaihteeksi voittamaan saatuaan huippuhyvän juoksun kovaa vetäneen Oilsheikin kannassa, mistä venytti niukasti edelle maalisuoran kirillään. Nyt kuutosradalta juoksu tuskin sujuu yhtä hienosti.

Kolmannen T5-kohteen What The Hell on kerännyt rivin suurimmat prosentit. Tamma on tehnyt läpi alkukauden luotettavan hyviä esityksiä, mutta voitot ovat olleet tiukassa. Viime torstaina Jokimaalla tamma piti keulasta niukasti pintansa. Nyt se saanee tiukemman vastuksen. Tammalähdön kuuden hevosen katraasta poimitaan varmistuksina mukaan tulosriviään paljon kyvykkäämpi Easy To Love, poisjäänneistä hyötyvä ja räikeästi alipelattu Pinkabella sekä nappijuoksun sisäradalla saava Proud Ms Cantab.

