Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Suursuosikki suojataan

Noin neljä viidesosaa kolmannen T5-kohteen peliosuudesta rohmunneen Jakob K.Bokon tappioon on syytä varautua jo epäkiitollisen lähtöpaikan perusteella. Vaikka ori jaksaa tehdä oman juoksunsa, joutuu se tekemään työnsä todennäköisesti raskaimman kautta, samoin kuin edelliskerroilla. Sitä paremman juoksun saavalla on siten sauma kampittaa suursuosikki. Eturivistä sisäratajuoksua havittelevat Burnout, Bravo Sencello ja Activist nostetaan kärkivarmistuksina mukaan. Vain parin prosentin peliosuudelle jäänyt kovakirinen New Grove Waylon olisi puolestaan vauhtijuoksussa varottava.

Seuraavan T5-kohteen suosikiksi hieman yllättäen pelattu Humu-Liisa ohitetaan ideasysteemissä. Toissa kerralla keulasta ja viimeksi nappijuoksun jälkeen voiton ottanut tamma starttaa nyt epäistuvassa sarjassa. Pelihevosista etenkin Hipatsu on jäänyt aliarvostetuksi.

