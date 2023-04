Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Suursuosikki suojataan

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 1

Mari Salminen: Coslan (1) balanssia muutettu Mikkelin jälkeen, sielä jäi etunen alle kun vauhti kiihtyi.

Lähtö 5

Christa Packalén: Sealed Lipsin (3) starttiväli venyi paljon suunniteltua pidemmäksi kun oli vähän muuttujia matkassa. Tässä välissä ajettu yksi kovempi vauhtinen harjoitus ja oli siinä positiivinen. Nyt ekaa kertaa autolähtö mutta en usko olevan ongelma. Totoon pyritään.

Lähtö 8

Sari Orreveteläinen: Very Gone Face (7) eli Veera tuli alkuvuodesta talliin ja on ollut mieluisa tuttavuus. Tamma tuntuisi olevan lujaa tekoa, pitkä kausi ei näkynyt siinä eikä tämä käynyt kipeänä monen muun tapaan. Kuntonsa puolesta aloittaa olisi voinut aiemminkin mutta odoteltiin keväisempiä kelejä että saadaan hokit pois. Tamman pitäisi olla asiallisessa kunnossa ja päästään tästä toivottavasti säännölliseen starttirytmiin.

Christa Packalén: Let's Get It Upin (10) talvi on sujunut oikein hyvin ja kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan. Yksi kovempi ratahiitti alla mutta ei varmastikaan ole silti vielä parhaimmillaan. Paikka on mun mielestä tähän kohtaan ihan ok ja saa tuolta varmasti ihan mukavan selkäjuoksun.