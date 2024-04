Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Taukohevosessa on nyt ajatusta

Vahvaa jälkeä 3- ja 4-vuotiskausilla tehneellä Williamsburgilla on valoisa tulevaisuus edessään. Anna Torvisen suojatti osoitti viime kaudella riittävänsä divisioonatasolla, vaikka voittoja ei loppukaudesta irronnut.

Paluustartiksi löytyi kotiradan lähtö, jossa se riittää vastuksen puolesta varmasti. Vaikka paras terävyys löytynee vasta starttirytmin myötä, hyvän kapasiteettinsa ansiosta se pystyy heti voittamaan tällaisen tehtävän. Vuosi sitten keväällä Williamsburg aloitti vastaavalta kolmen kuukauden tauolta voitolla. Peliprosenttien jäädessä maltillisiksi, se luotetaan pelin tukipilariksi.

”Williamsburg sai treenitauon, ja sitä on päästy täysipainoisesti valmentamaan”, Anna Torvinen taustoittaa. ”Kerran on käyty Teivossa ajamassa reippaampi hiitti, mutta siitä on jo reilu pari viikkoa aikaa. Paljon sitä on ajettu jarrukärryistä, ja hevonen voi olla vielä tukkoinen. Toivotaan että Williamsburg tekee kuitenkin hyvän suorituksen. Lähtö on kuitenkin ihan sopiva aloitusstartiksi. Mitään muutoksia ei sille tule, kokolaput ja samat varusteet sillä on kuten ennenkin.”

