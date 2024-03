Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Toiselle suursuosikeista varmistus

Selväpiirteisen pelin varmaehdokkaista Bluehill’s Ghost tuli viikko sittten kolmannesta ulkoa 14,4/700 metriä, mutta ei riittänyt tasokkaassa lähdössä kärkikamppailuun. Tämänkertainen Teivon tehtävä on sille astetta sopivampi, mutta ainakin edestä starttaava nousuvireinen Jubilee Hoss on syytä huomioida alipelattuna. Tamma on aloittanut 4-vuotiskauden lupaavasti, vaikka uran avausvoitto on yhä ottamatta. Porin raskaissa olosuhteissa se kiri verkkaisen matkavauhdin jälkeen kärkiparin takaa terävästi 16,0-lopetuksessa toiseksi, ja kakkosradalta se saanee vastaavanlaisen juoksun.

