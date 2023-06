Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Vahvuudet käyttöön

Valmentajakommentit Mobiilihepasta - Tampere Toto5

Lähtö 2

Hannu Rinne: Rossan Vilima (4) treenaa hyvin. Rahasija tavoitteena.

Lähtö 4, Toto5-1

Emma Väre: Yosemite Sam (5) olisi ollut fyysisesti starttivalmis jo pari kk sitte, mut henkisesti ei. Kovimmillaan ajettu 22/2000. Jos keskittyy hommaan niin uskoisin et pystyy 17-18 tulokseen.

Lähtö 7, Toto5-4 Duo-1 Troikka

Tuija Irri: Mami Chulolla (3) oli pieni kilpailutauko takana ja tuntuu treeneissä asialliselta. Jos henkinen puoli kestää voi odottaa hyvää suoritusta.

Katja Kurran-Kuusela: Angela Matterilla (5) on talven ajettu perustreeniä. Ajettu nyt 1kk hiittejä, hevonen ravaa terveesti ja tuntuu hyvältä.

Jonny Länsimäki: Paikka ulkona, mutta Sanda Mariah (8) on monipuolinen hevonen. Laitetaan Ufot perää ja erilaiset laput.

Tommi Ala-Nikkola: Miya Gran (9) on hyvän tuntuinen treeneissä. Suorittaa yleensä hyvin pidemmilläkin starttiväleillä. Ainakin etukengät pois.

Valmentajakommentit Mobiilihepasta - Joensuu Toto4

Lähtö 2

Anssi Muhonen: Princess Ivanka (1) on saanut talvella voimaa lisää perinteisellä rekivalmennuksella. Viime kuukaudet on ajettu pitkää hiljaista hiittiä harjoitusraveissa ja kotona vetoja. Nyt maanantaina 5.6. tamma meni oikein mainiosti tuplahiitissä radalla. Vastassa on hyviä hevosia, joten tuskin tamma kauden avauksessa pystyy kärkisijoille. Lähtöpaikka on mainio ja saadaan tarkka reissu parempien takana, joten rahasija on hyvä tavoite tässä vaiheessa. Ilmanveto suoja lisätään ja kengitystä kevennetään.

Lähtö 8, Toto4-3 Duo-1

Kari Seilonen: Ernesto (7) on jaksava hevonen, laukan mahdollisuus suuri. Meni ravia viimeksi koko matkan.