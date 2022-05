Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Varmaveto ja yllätyshaku samasta tallista

Toisen kohteen 5-vuotias Trixton Jr on ollut jo sukunsa puolesta tarkasti seurattu hevonen uran alusta alkaen. Lexus Dreamin puoliveli on kilpaillut tähän asti katkonaisesti, mutta menestystäkin on tullut. Syy ajoittain epävarmoihin otteisiin on Markku Niemisen mukaan juontanut juurensa polvien karpaalikanavista, jotka on tauon aikana operoitu.

”Trixton Jr on nyt oikein hyvällä mallilla. Hevonen teki talvella muutamia huonoja juoksuja. Sen jälkeen karpaalikanavat operoitiin”, Nieminen taustoittaa. ”Ne olivat sen verran kipeät, että todennäköisesti vika löytyi. Trixton Jr on aiemmin ollut parhaimmillaan keulasta, mutta tuntuu nyt sellaiselta, ettei takamatkan pitäisi haitata. Uskon sen onnistuvan nyt paremmin.”

Tallin toinen T5-valtti on avauskohteen Raskolnikov Frido, joka on treenimuutoksien jälkeen näyttänyt kevätkauden kolmessa startissa uutta tulemistaan.

