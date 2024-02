Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Vastavarma sisäradasta kärsivälle suosikille

Viikko sitten voittokulkuaan jatkanut Impresario on onnistunut viime starteissa erinomaisesti, vaikka valmentaja Kristian Lellan mukaan hevosen levoton luonne asettaa yhä haasteita. Eturivin paikoilta ruunalla on otettu viime kerrat alkumatka korostetun varovaisesti, mutta kun fysiikkaa ja kilpailupäätä riittää, on kilpaileminen sujunut keskittyneesti ja voitokkaasti keulahevosen rinnalta. Nyt ykkösradalta löylynlyöjän paikalle on hankala edetä, sillä alussa sen nopeus ei riitä, ja sisäradalta ulosmenoreitti voi pysyä pitkään suljettuna.

Tästä hyötyisi etenkin Por Glam Rock, joka on ottanut kaksi edellistä voittoaan keulasta. Viimeksi Impresarion voittamassa kisassa takarivistä startannut Ari Moilasen ajokki yritti neljännestä ulkoa pitkää kiriä, mutta kärkisijoille se ei olisi yltänyt ilman loppukurvin laukkaakaan. Kolmosradan paikka on Por Glam Rockille iso plussa, eikä vastassa ole erityisen vauhdikkaita avaajia. Näin ollen se saanee kontrolloida juoksua mieleisellään tempolla, ellei Impresario pääse odotuksien vastaisesti rinnalle vauhtia vaatimaan.

