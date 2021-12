Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Vastavarma suosikille

Redemptionin keskityttyä viime aikoina voittamaan helpompia lähtöjä, on True Devotion kilpaillut jatkuvasti menestyksekkäästi kovemmissa tehtävissä. Kahden Vermon voittostartin jälkeen Pekka Korven suojatti kohtasi viimeksi 75-kisassa hurjavireisen Way To Gon. Keskipitkällä matkalla Korpi luovutti tälle johtopaikan, mikä oli onnistunut ratkaisu. True Devotion tuli Way To Gon kannoilla 10,5-lopetuksessa vahvasti ja oli kunniakas kakkonen.

Teivon lähdössä pelikannatus on liian jyrkästi Redemptionin kannalla, sillä alustavassa prosenttijakaumassa True Devotionia on pelattu sitä noin puolet vähemmän. Kovaa avaava ja suosikin edelle kiihdytyksessä todennäköisesti pääsevä tamma on mielekäs varmavalinta.

