Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Vetreämpi varmaveto

Illan Toto5-rivin pelatuin hevonen, kahdella voitolla uransa avannut Reload Pellini on noussut turhan suureksi suosikiksi, sillä alustavassa pelijakaumassa se on kerännyt yli 70 prosentin kannatuksen. Valmentajansa Juho Ihamuotilan ajama 4-vuotias suojataan vuotta nuoremmalla kaksikolla Carbon Combo – Richard Halm. Jälkimmäinen tuli debyytissään keulahevosen rinnalta päätöstuhannen mainiosti 1.15-kyytiä. Risto Väreen suojatti on sen perusteella varteenotettava.

Varmaksi valitaan kahden kuukauden paussilta asiallisen esityksen keulahevosen rinnalta tehnyt Suvelan Roihu, joka starttaa nyt Ari Moilasen ajamana. Kevätkaudella neljästi voittaneelta ruunalta voi odottaa startin ansiosta vielä selvästi parempaa menoa. Istuvassa sarjassa se on paalulta vahvoilla.

