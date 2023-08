Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Viisivuotistähti murtautuu nyt ykköstasolle

Killerin Elliitissä keulasoololla loistaneen Mr Stahlin tulikaste avoimiin lähtöihin tapahtui juhannuksena Härmän Powerparkissa, jossa se teki neljännestä ulkoa voitavansa Hierro Bokon voittamassa mailin ryhmässä. Tuolloin ori nousi neljänneksi ennätysajallaan 10,9 ja ohitti lopussa muun muassa American Heron, joka on ennakkoon toinen kovimmista kivikovassa karsintalähdössä. Sen jälkeen Isla-ajossa Mr Stahl rynnisti upeaan kirivoittoon (10,1/700 metriä) kierrettyään väkevästi kolmatta rataa.

Lähtökiihdytys on nyt isossa osassa. Eturivistä Mr Stahl on näyttänyt huimaa lähtönopeuttaan, mutta myös sisäpuolella on kovia avaajia. Johtopaikalta Ville Mäkelän suojatti on parhaimmillaan, joten Santtu Raitalan taktiikka on ladata heti kovat piippuun.

Toto-kupongille tästä linkistä