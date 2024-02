Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Vireys riittää heti ykköseksi?

Matias Salon tallista 5-vuotiskauden ja sen kuusi starttia juosseen Felix Orlandon pitkän tauon taustalla ei ole mitään loukkaantumista, vaan keskittyminen tähän ja tuleviin kausiin. Ruuna osoitti parhaimmillaan jo viime kesänä, että siinä on ainesta ykköstason menestyjäksi, ja se on potentiaalinen nimi myös tuleviin suurkilpailuihin.

Paluustartti tositoimiin Teivon volttilähdössä ei paperilla näytä lainkaan pahalta. Felix Orlandon kilpailuvireen arvioiminen ei ole treenien perusteella valmentajallekaan helppoa. Startteihin se on Salon mukaan tavannut terästäytyä ja latautua aivan eri lailla kuin harjoituksiin.

”Felix Orlando on hirveän rento hevonen kaikissa kotitreeneissä ja muissa, eikä se ota minua joka tilanteessa ihan vakavasti. Lähdetään kyllä heti pärjäämään”, Matias Salo evästää.

”Felix Orlandoa on paljon treenattu, ja aloitellaan nyt hyvissä ajoin uutta kautta, kun edellisestä kilpailusta on aikaa kuusi kuukautta. Talvi on mennyt sen kanssa hyvin, ja startit sen sitten näyttävät, miten alkaa sujua. Felix Orlandon kanssa on menty tarkoituksella pikkuisen säästeliäästi, eikä ajettu viime kaudella montaa starttia, kun se on kuitenkin vielä nuori hevonen ja on tähtäilty enemmän tuleviin vuosiin.”

”On koitettu ajaa sillä aika reippaastikin, mutta se ottaa tosiaan aika rennosti. Katsotaan nyt, kuinka paljon sitten siitä vireestä vielä puuttuu, mutta toivotaan kuitenkin heti ihan kunnon esitystä. Felix Orlando on siitä hyvä, että se tietää kilpailuhomman ja on hyvin aina skarpannut starttipäivälle. Kotona se on mennyt koko talven hyvin hokeistakin, enkä näe sitä minkäänlaisena esteenä”, Salo luottaa.

