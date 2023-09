Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Voimahevosen tahtiin ennen Kriteriumin karsintoja

Karsintojen suurin suosikki on Halmstadista toisen kilpailumatkansa synnyinmaahansa yhdessä omistaja Petri Tarrimaan kanssa tekevä Lightning Stride, joka oli elokuussa Tammakriteriumin ykkönen. Muutoinkin moni 3-vuotiaiden tammaparhaimmistosta on ennakkoon vähintään tasaveroinen ikäluokan kärkioriiden ja -ruunien kanssa, johtotähtenään juuri Jerry Riordanin tallin Lightning Stride. Vain lähtöpaikka on sille mahdollinen kompastuskivi, sillä ulkoradalta on tiedossa lisämetrejä ja kolmosradalta starttaa johtopaikkaa mitä luultavimmin matkalla puolustava Magical Prince.

Kärjen reippaasta kilvanajosta hyötyisi etenkin takarivin Madrero, joka on peliprosenttejaan potentiaalisempi suosikin kukistaja. Kotiradan 3-vuotias teki kesällä vahvaa jälkeä, ja Kriteriumin pidempi kilpailumatka on kovalle kirihevoselle todennäköisesti pelkästään plussaa.

Pelin varmaksi valitaan avauskohteen vahvaotteinen 4-vuotias Kaiser Wibb, joka on tehnyt monenlaisilla juoksunkuluilla loistoesityksiä. Sellainen nähtiin Henna Halmeen suojatilta myös viimeksi nousijadivisioonan finaalissa. Oulun kakkossija oli siltä kiitettävä suoritus pitkällä ja vauhdikkaalla kirillä neljännestä ulkoa, sillä johtopaikalta kisaa kontrolloinut Sahara Dangerous ei ollut 11-lopetuksessa ohitettavissa. Teivossa Kaiser Wibb kiertää seiskaradalta varhain eteenpäin ja ottelee voitosta, vaikka jäisi keulahevosen rinnalle.

Toto-kupongille tästä linkistä