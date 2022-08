Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivoon: Tammakriteriumin karsinnasta vastavarma

Jokainen Toto5-kohde on tällä kertaa karsintalähtö, kun ensin kolmesti ajetaan Tammakriterium-karsintalähtö, ja kaksi viimeistä totovitosen osalähtöä ovat Suurmestaruusajon karsintoja.

Varmavalinta tehdään heti avauskohteesta. Siinä kilpailee Jonna Irrin tallin Chicka, joka teki viimeksi Teivossa laukan jälkeen oikein väkevän esityksen kulkemalla viimeiset 1900 metriä 14,0-kyydillä. Sen kisan perusteella Chicka pystyy haastamaan tiukasti lähdön selväksi suosikiksi pelatun Carla Combon, ja haastajaa kokeillaan varmana.

Suurmestaruusajon karsintalähdöt ovat rajutasoisia. Ensimmäisessä niistä kesän lämminveritähti Run For Royalty on ansaitusti suosikki, mutta turhan selvä sellainen. Jälkimmäisessä karsinnassa suosikin nimeäminen on lähinnä makuasia, ja rivi kestäisi yllätyksenkin.

Toto-kupongille tästä linkistä