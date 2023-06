Hevosurheilun Toto5-ideavihje Tornio: Kaukosen kovanaama kunnossa

Ajatuksena on, että kiihdytyksestä tulee matkaan nähden reipas, eikä tämänkään jälkeen mennä ihan hölkkää. On mahdollista ja jopa todennäköistä, että keulapään hevoset ovat kirihetkellä helisemässä. Isoilla numeroilla lähtee matkaan useampi vahva jyrä, joka ei jätä kiriään maalisuoran varaan.

Noble Ale teki viimeksi Torniossa hyvän startin. Mauri Jaara käänsi sen 5. ulkoa 1100 metriä ennen maalia kiriin, ja Noble Ale kierteli päätöstuhannen 16,6-vauhtia rehdisti ilman selkää, vaikka sisäradan hevoset olivatkin edellä maalissa. Noble Ale on vahva vääntäjä ja pitää ehdottomasti huomioida, että tuoreimman kisan 20 metriä edempää voittanut Ramsgate olisi tässä samalta viivaltakin vastustajille vaikea lyötäväksi.

M.T.Puccini on toinen vaihtoehto tukipilariksi. Se voitti Kajaanissa tauolta lähes 50 metrin marginaalilla, ja Toni Granath keskittyi maalisuoralla tuulettelemaan. Juhani Väätämöinen on laittomies, ja hän oli jo ennen lähtöä vakuuttunut hevosen mahdollisuuksista. Kaikki on mennyt sen jälkeen hyvin, mutta tietenkin lähtö on merkittävästi kovempi kuin kauden avauksessa. M.T.Puccini on silti erittäin lähellä ykkössijaa, koska varaa jäi viimeksi vielä tähteelle.

