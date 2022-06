Hevosurheilun Toto5-ideavihje Tornio: Kuuluisi olla pelatuin

Kari Alapekkalan ohjastama Outfield Kelly laukkasi viimeksi Rovaniemellä 1. takasuoralla. Kierrosta myöhemmin tamma kulki todella rivakasti ja oli niin sanotusti voittanut lähdön jo maalisuoralle kaarruttaessa, kun hyppy oli viedä kirkkaimman palkinnon. Pasi Pohjolan suojatti lopetti vielä tulisesti ja ehti helposti voittoon.

Outfield Kelly saa 20 metriä etumatkaa suosikiksi alustavasti pelattuun All Wild Dreamsiin nähden. All Wild Dreams on lahjakas aloittelija, mutta niin on Outfield Kellykin, joka pystynee ravilla 17-tulokseen, jollaisella ollaan tässä liki täysosumaa.

