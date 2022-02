Hevosurheilun Toto5-ideavihje Turku: Kaksi keulavarmaa siivittää

Rivin pankin, jo viidesti alkukauden aikana voittaneen BWT Ellospankin tappiota on vaikea kuvitella, kun tehtävä on sille enemmän kuin sopiva. Toiseksi keulavarmaksi nostetaan keskimmäisen kohteen Wuuga, joka syyskaudella uran aloitettuaan otti murskavoiton Vermossa ja oli paras myös debyytissään. Teemu Okkolinin mukaan autolähtö suosii oritta, joka tulee tauolta.

”Wuuga on vähän temperamenttinen hevonen”, Okkolin summaa. ”Yritin ajaa sillä volttilähdön viimeksi, muttei siitä mitään tullut. Pidettiin ihan tarkoituksella taukoa. Hevosella on kaikki hyvällä mallilla, ja jos se malttaa ravata, se on kyllä omiin lähtöihinsä kova hevonen.”

