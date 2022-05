Hevosurheilun Toto5-ideavihje Turku: Kapea viritys paikallaan

Avauskohteen 3-vuotislähdössä voittokulkuaan jatkavan Corazon Combon jälkeen T5-rivin toiseksi pelatuin varma Condesa varmistetaan eturivin Black Cashilla. Tunnollisena laittelijana tunnetun Timo Leivon suojatti on aloittanut vuoden kilpailutauon jälkeen plus-merkkisesti ja on vielä kääntämätön kortti. Kahdessa startissaan Black Cash teki selkäjuoksun päätteeksi napakan lopetuksen, ja nyt aiempaa otollisemmista asemista 5-vuotias saa paremman näytönpaikan. Noin 10 prosenttia pelattuna Black Cash on sopiva yrityshevonen.

Keskimmäisessä T5-kohteessa peli jakautuu mukavasti usealle hevoselle. 2600 metrillä luotetaan rautaista kuntoa esittäneiden Ysikympin ja Briljantti Buugin voimiin.

