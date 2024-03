Hevosurheilun Toto5-ideavihje Turku: Kapean pelin paikka

Ari Moilanen on kahdella ajokillaan illan ratkaisijoita. Avauskohteen ohjastettava Vikken Eemeli on jäänyt nousujohteisista otteista huolimatta viime aikoina vaille täysosumaa, mutta Turussa Pasi Teinin suojatilla on siihen vahva sauma 40 metrin pakiltakin. Viimeksi Teivossa Vikken Eemeli juuttui keulavoittajan taakse voimissaan pussiin.

Sen varmistukseksi nostetaan paalun kyvykäs Laura Evo. Jouni Miettisen tallista toisen yrityksen tekevä tamma sai kahdeksan kuukauden tauolta startin alle, jossa se laukkasi loppukaarteessa pitkäksi, mutta ei olisi tuolloin menestynyt ilman hyppyäkään.

Urallaan ensimmäisen kerran pikamatkalla starttaava Por Glam Rock avaa kovaa ja pyrkii kuutosradaltakin nopeasti johtopaikalle. Siitä 4-vuotias on vaikea voitettava. Viimeksi Kouvolassa se otti omansa keulahevosen rinnaltakin.

