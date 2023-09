Hevosurheilun Toto5-ideavihje Turku: Noususuhdanne jatkuu

Illan T5-kohteet koostuvat Voimaeläincupin viidestä karsintalähdöstä, jotka ajetaan volttilähtöinä. Lämminverikarsintojen kiinnostavin pelihevonen on Piece Of Hero, vaikka Juha Utalan suojatti aloittaa suljetulta lähtöpaikalta. Välissä lähes vuoden pois radoilta ollut ruuna kangistui toissa kerralla hurjavauhtisessa Suurmestaruus-finaalissa Mr Stahlin selästä, mutta viimeksi sopivammassa tehtävässä Piece Of Hero piti johtopaikalta Piccadillyn oikein varmasti takanaan.

Turussa toinen ennakkoon kovimmista, Celsius Evo, aloittaa kautensa maltillisin odotuksin. Henna Halme arvioi pitkän tauon näkyvän 9-vuotiaan suojattinsa otteissa. Piece Of Heron edestä starttaa Might Be Romeo, jonka takaa löytynee väylä hyviin iskuasemiin.

