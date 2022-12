Hevosurheilun Toto5-ideavihje Turku: Nousuvire kantaa ykköseksi?

Kyvykkään Credit To Easyn edelliset täysosumat ovat kesäkaudelta. Tamma oli välissä tauolla runsaat kolme kuukautta, minkä jälkeen se on startannut viidesti. Esitykset ovat olleet nousujohteisia, lukuun ottamatta yhtä Teivon kisaa, jossa Credit To Easy kärsi valmentaja Joni-Petteri Irrin mukaan pito-ongelmista.

Viimeksi Jokimaalla se ehti taktiikkajuoksun jälkeen toiseksi kirittyään viimeiset 400 metriä terävästi hieman alle 11-kyytiä. Alussa johtopaikan Digthislassille luovuttanut Credit To Easy hakeutui loppukaarteessa kirikaistalle ja tuli voimissaan maaliin.

Turun tammalähdössä peli on jakautunut melko tasaisesti kolmen suosikin kesken. Credit To Easyn tulosrivissä ei voittoja ole. Nyt sille tarjoutuu mainio sauma kirkastaa viimekertainen kakkossija.

