Hevosurheilun Toto5-ideavihje Turku: Riskiveto kannattaa?

Kovassa iskussa jatkava Kartos on onnistunut loppukauden aikana kahdesti ja viihtyy vapaalla radalla, joten epävarman ruunan tehtävä on siinä mielessä nyt yksioikoinen, kun paalun toinen hevonen jäi pois. Kartos on kuitenkin itse itsensä pahin vastustaja. Viimekertaisessa voitossa Mikko Huttusen ajokki eteni kirikierroksen alkupuolella toisesta ulkoa keulahevosen rinnalle, mistä kontrolloi loppumatkan tapahtumia yllättävänkin varmasti.

