Hevosurheilun Toto5-ideavihje Turku: Suomalainen voittaa taas

Tapio Perttunen starttaa Metsämäen T5-kohteissa kahdella valmennettavallaan. Näistä Uljas Suomalainen esitti kahdessa viime startissa hyviä otteita, vaikka onnistumiset kiersivät. Seinäjoella ori tuli lähtölaukan jälkeen vahvasti neljänneksi. Viimeksi kovassa lopetuksessa se tuli sisärataa hyvävoimaisena maaliin.

Turussa Uljas Suomalainen etenee kahden pienen paalun takaa nopeudellaan varhain kärkiryhmään ja pystyy sopivassa seurassa ykköseksi.

Rivin pankki on päätöskohteen Credit To Love. Sen tueksi systeemiin nostetaan yllätysvetona Koivusen tallin He Is Felix. Se saa sisäradalta varmuudella säästöjuoksun ja on yllätysvalmis, jos suursuosikilla on huono päivä.

